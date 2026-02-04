Azilis JASS CLUB PARIS Paris
Azilis JASS CLUB PARIS Paris jeudi 19 mars 2026.
Accompagnée de son trio, Azilis explore un univers où mélodies et sensibilité se répondent, dévoilant toute l’étendue de sa maîtrise vocale. Parfois douce, parfois espiègle, elle nous invite, le temps d’une soirée, à entrer dans son monde.
Azilis / voix
Edouard Ravelomanantsoa / piano
Elaine Beaumont / contrebasse
Basile Guéguen / batterie
Chanteuse aux multiples influences, Azilis mêle la poésie de la langue française à son amour pour le jazz et la musique brésilienne.
Le jeudi 19 mars 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
