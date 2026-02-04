Azilis JASS CLUB PARIS Paris

Accompagnée de son trio, Azilis explore un univers où mélodies et sensibilité se répondent, dévoilant toute l’étendue de sa maîtrise vocale. Parfois douce, parfois espiègle, elle nous invite, le temps d’une soirée, à entrer dans son monde.

Azilis / voix

Edouard Ravelomanantsoa / piano

Elaine Beaumont / contrebasse

Basile Guéguen / batterie

Chanteuse aux multiples influences, Azilis mêle la poésie de la langue française à son amour pour le jazz et la musique brésilienne.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



