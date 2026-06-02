Azilis Place de la Mairie Rennes
Azilis Place de la Mairie Rennes samedi 18 juillet 2026.
Azilis Place de la Mairie Rennes Samedi 18 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Concert – Jazz]
### En collaboration avec Jazz à l’Ouest
Chanteuse aux influences plurielles, accompagnée de son trio ; piano, contrebasse et batterie, Azilis associe la poésie de la langue française avec son goût pour le jazz et la musique brésilienne. Inspiré de ses histoires personnelles et de ses voyages au Brésil, son imaginaire nous offre des mélodies riches des textes sensibles.
Avec :
Azilis – voix
Edouard Ravelomanantsoa – piano
Elaine Beaumont – contrebasse
Basile Guéguen – batterie
—
Organisé par la MJC Bréquigny depuis 1990, le festival Jazz à l’Ouest propose une programmation dédiée au jazz contemporain, accessible à toutes et tous. Chaque mois de novembre, ce sont une cinquantaine de rendez-vous dans des lieux incontournables de Rennes et de sa métropole, accueillant des artistes internationaux et mettant en lumière la scène régionale.
Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T21:15:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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