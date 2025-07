AZILLANET EN FÊTE Azillanet

Azillanet Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

Vibrez au rythme d’Azillanet cet été !

Vivez trois jours de fête au cœur du Minervois, dans une ambiance chaleureuse et typiquement occitane !

Au programme

• Apéritifs conviviaux & soirées musicales

• Repas villageois sous les platanes

• Animations pour toute la famille jeux, spectacles et surprises !

• Concours et traditions locales à découvrir

• Artisanat, produits du terroir & marché festif

Laissez-vous porter par l’énergie du village et partagez des moments inoubliables avec les habitants !

Ambiance garantie que vous soyez en quête de découvertes culturelles ou de bons moments entre amis, la fête d’Azillanet est LE rendez-vous de l’été à ne pas manquer. .

Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 22 67

English :

Vibrate to the rhythm of Azillanet this summer!

Enjoy three days of festivities in the heart of the Minervois region, in a warm, typically Occitan atmosphere!

German :

Vibrieren Sie diesen Sommer im Rhythmus von Azillanet!

Erleben Sie drei Tage lang ein Fest im Herzen des Minervois, in einer herzlichen und typisch okzitanischen Atmosphäre!

Italiano :

Quest’estate vibrate al ritmo di Azillanet!

Godetevi tre giorni di festa nel cuore del Minervois, in un’atmosfera calda e tipicamente occitana!

Espanol :

¡Vibre al ritmo de Azillanet este verano!

Disfrute de tres días de fiesta en el corazón del Minervois, en un ambiente cálido y típicamente occitano

