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Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat Ascarat

vendredi 31 juillet 2026 · Ascarat

Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat Ascarat

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du village
Ville
64220 Ascarat
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base plein tarif

Ascarat

Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat

Place du village Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Dégustation d’assiettes et de vins de nos producteurs de nos fermes Ihizgorri, Elurti, Bidartia, Apelxenia. Pizzas et moules frites par Txingar. Grandes tables et animation par la txaranga Iparralai.   .

Place du village Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat

L’événement Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat Ascarat a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque