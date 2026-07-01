Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat Ascarat
vendredi 31 juillet 2026 · Ascarat
Informations pratiques
Ascarat
Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat
Place du village Ascarat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dégustation d’assiettes et de vins de nos producteurs de nos fermes Ihizgorri, Elurti, Bidartia, Apelxenia. Pizzas et moules frites par Txingar. Grandes tables et animation par la txaranga Iparralai. .
Place du village Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat
L’événement Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat Ascarat a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque