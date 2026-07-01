Informations pratiques

Ascarat

Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat

Place du village Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dégustation d’assiettes et de vins de nos producteurs de nos fermes Ihizgorri, Elurti, Bidartia, Apelxenia. Pizzas et moules frites par Txingar. Grandes tables et animation par la txaranga Iparralai. .

Place du village Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat

L’événement Azkarateko mokofin gaua la nocturne gourmande d’Ascarat Ascarat a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque