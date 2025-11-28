Azunposium conférence IG Nobels, cancres ou génies incompris ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Azunposium conférence IG Nobels, cancres ou génies incompris ?

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.

Le 20 janvier IG Nobels, cancres ou génies incompris ?

Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

English :

Azunposium, science for all in Val d’Azun

Popularized lectures on the theme of science.

Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

January 20: IG Nobels, dunces or misunderstood geniuses?

Duration: approx. 1h (45 min + 15 min Q&A).

All audiences welcome.

Admission free.

