Azunposium conférence La malchance du gentil ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Azunposium conférence La malchance du gentil ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous mardi 16 décembre 2025.
Azunposium conférence La malchance du gentil
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16 19:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun. +
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.
Le 16 décembre la malchance du gentil.
Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
.
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com
English :
Azunposium, science for all in Val d’Azun +
Popularized lectures on the theme of science.
Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
December 16: The bad luck of the good guy.
Duration: approx. 1h (45 min + 15 min questions/exchanges).
All audiences welcome.
Free admission.
L’événement Azunposium conférence La malchance du gentil Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65