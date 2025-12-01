Azunposium conférence La malchance du gentil ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Azunposium conférence La malchance du gentil

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 19:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun. +

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.

Le 16 décembre la malchance du gentil.

Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

.

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com

English :

Azunposium, science for all in Val d’Azun +

Popularized lectures on the theme of science.

Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

December 16: The bad luck of the good guy.

Duration: approx. 1h (45 min + 15 min questions/exchanges).

All audiences welcome.

Free admission.

L’événement Azunposium conférence La malchance du gentil Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65