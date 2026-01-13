Azunposium conférence Logique des bases à la folie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d'Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-15 17:30:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.
Le 15 février Logique des bases à la folie
Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com
English :
Azunposium, science for all in Val d’Azun
Popularized lectures on the theme of science.
Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
February 15: Logic: from basics to madness
Duration: approx. 1h (45 min + 15 min questions/exchanges).
All audiences welcome.
Free admission.
