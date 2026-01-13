Azunposium conférence Marie Curie, à jamais la première ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Azunposium conférence Marie Curie, à jamais la première

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d'Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-03-08

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.

Le 8 mars Marie Curie, à jamais la première

Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

+33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com

English :

Azunposium, science for all in Val d’Azun

Popularized lectures on the theme of science.

Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

March 8: Marie Curie, forever first

Duration: approx. 1h (45 min + 15 min questions/exchanges).

All audiences welcome.

Free admission.

