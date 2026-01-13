Azunposium conférence Paroles d’argent sur le nombre d’or ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Azunposium conférence Paroles d’argent sur le nombre d’or

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.

Le 29 mars Paroles d’argent sur le nombre d’or

Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

English :

Azunposium, science for all in Val d’Azun

Popularized lectures on the theme of science.

Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

March 29: Paroles d’argent sur le nombre d’or (Silver words on the golden ratio)

Duration: approx. 1h (45 min + 15 min questions/exchanges).

All audiences welcome.

Free admission.

