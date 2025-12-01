Azunposium conférence Quand les grands nombres dictent leur loi ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Azunposium conférence Quand les grands nombres dictent leur loi

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

2025-12-30

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.

Le 30 décembre Quand les grands nombres dictent leur loi.

Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

.

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com

English :

Azunposium, science for all in Val d’Azun

Popularized lectures on the theme of science.

Two lectures a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

December 30: When big numbers rule.

Duration: approx. 1h (45 min + 15 min questions/exchanges).

All audiences welcome.

Free admission.

