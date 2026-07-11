Azur et Asmar en ciné-concert Ochestre La Belle Image Salle Grandemange Chantraine

Informations pratiques

Chantraine

Azur et Asmar en ciné-concert Ochestre La Belle Image

Salle Grandemange 43 rue Jules Ferry Chantraine Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 18:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Dans le cadre du festival Épinal fait son cinéma

Orchestre la belle image

Nicolas Simon, direction

Auteur de l’inoubliable trilogie Kirikou, Michel Ocelot signe avec Azur et Asmar (2006) un nouveau chef-d’œuvre d’animation qui a marqué toute une génération. Inspiré des Contes des mille et une nuits, Azur et Asmar aborde des sujets de société tels que les inégalités sociales et la découverte de cultures étrangères à travers l’histoire de deux frères de lait Azur le blond aux yeux bleus et Asmar le brun aux yeux noirs élevés par la même femme dans un pays vert et fleuri. Séparés brutalement par la vie au sortir de l’enfance, ils vont être animés tous les deux par l’envie de retrouver la Fée des Djinns et vont embarquer dans une épopée riche en enseignements qui réunira les deux frères. L’orchestre interprètera en live la musique originale de Gabriel Yared spécialement réarrangée par Robin Melchior pour ce format en parfaite synchronisation avec la projection du film sur grand écran.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa RégionEnfants

5 .

Salle Grandemange 43 rue Jules Ferry Chantraine 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

As part of the “Épinal fait son cinéma” festival

Orchestre la belle image

Nicolas Simon, conductor

Creator of the unforgettable Kirikou trilogy, Michel Ocelot delivers another animated masterpiece with *Azur and Asmar* (2006), a film that left its mark on an entire generation. Inspired by *The Tales of the Thousand and One Nights*, *Azur and Asmar* tackles social issues such as social inequality and the discovery of foreign cultures through the story of two foster brothers —Azur, the blond-haired, blue-eyed one, and Asmar, the dark-haired, black-eyed one—raised by the same woman in a lush, flower-filled land. Brutally separated by life at the end of their childhood, they are both driven by the desire to find the Fairy of the Djinns and embark on an epicrich in lessons that will reunite the two brothers. The orchestra will perform Gabriel Yared’s original score live—specially rearranged by Robin Melchior for this format—in perfect synchronization with the film’s screening on the big screen.

Tickets available at the Epinal and Region Tourist Office

L’événement Azur et Asmar en ciné-concert Ochestre La Belle Image Chantraine a été mis à jour le 2026-07-11 par OT EPINAL ET SA REGION