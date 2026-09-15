B.Bithèque (la biblothèque pour les tout-petits) Bibliothèque Bacqueville-en-Caux

Informations pratiques

Bacqueville-en-Caux

B.Bithèque (la biblothèque pour les tout-petits)

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:15:00

fin : 2026-11-05 11:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2027-01-07 2027-01-14 2027-01-21 2027-01-28 2027-02-04 2027-02-11 2027-02-18 2027-03-11

Vous souhaitez initier votre enfant au plaisir de la lecture et passez du bon temps avec jeux et comptines ? Venez à la bibliothèque de Bacqueville-en-Caux ! Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, gratuit sur réservation 0235851371. Tous les jeudi matin hors période de vacances scolaires. Places limitées. .

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71 bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr

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English : B.Bithèque (la biblothèque pour les tout-petits)

L’événement B.Bithèque (la biblothèque pour les tout-petits) Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux