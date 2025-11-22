B. Dance – CRACK Le Pin Galant Mérignac

B. Dance – CRACK Samedi 22 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dirigée par le chorégraphe taïwanais Po-Cheng Tsai, B. Dance fait aujourd’hui partie des compagnies de danse contemporaine les plus repérées de la scène internationale.

Depuis sa création en 2014, B. Dance a été plébiscitée deux fois sur la scène du Pin Galant avec « Floating Flowers » et « Alice ». « Crack » est leur dernière création.

Po-Cheng Tsai développe un langage chorégraphique et une esthétique unique. Il fusionne les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse hip-hop et contemporaine. Il en repousse les limites pour créer des pièces théâtrales, physiques et émouvantes, accessibles à tous.

« Crack » est une allégorie émotionnelle de notre époque moderne ; lorsqu’une relation montre des signes de fracture, une fissure apparaît, semblable à un glacier en train de fondre. Un ressentiment sourd qui éclate en une colère brûlante. Seul sur le plateau gelé, contemplant notre solitude, on se retrouve impuissant à sauver ce qui a fondu…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Sheng HO