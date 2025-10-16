B-Low CafeMusic Mont-de-Marsan
B-Low CafeMusic Mont-de-Marsan jeudi 16 octobre 2025.
B-Low
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
B-Low est un musicien landais, lauréat du XL TOUR#7, qui a passé des années en tournée en Europe et au-delà avec plusieurs formations.
Aujourd’hui, il se libère avec son projet solo, mélangeant des influences de hip-hop, chill, electro, soul, jazz et funk. .
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
