B.O.B – The Best of Berlin Odyssée Orvault

B.O.B – The Best of Berlin Odyssée Orvault dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 16:30 – 18:30

Gratuit : non 8 € / 4 € 8 € – tarif plein4 € – tarif réduit (-18 ans/ demandeur d’emploi)Gratuit (-12 ans) Billetterie : helloasso.com/associations/atlantic-recorder-orchestra/evenements/concert-b-o-b-best-of-berlin Tout public

Après une semaine d’un échange musical avec l’orchestre berlinois BOB (Blockflöten Orchester Berliner), l’ARO – le plus grand orchestre de flûtes à bec de France – vous invite à un concert rétrospectif pour revivre cette belle aventure en musique. De Sylvia Corinna Rosin à Gabriel Fauré, en passant par Irmhild Beutler et Felix Mendelssohn, l’ARO vous invite à vibrer au rythme des œuvres qui font son succès.

Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 0617015789 https://atlantic-recorder-orchestra.fr/