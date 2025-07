B.OZ Academy Rue du Grand Plan Les Deux Alpes

B.OZ Academy Rue du Grand Plan Les Deux Alpes jeudi 31 juillet 2025.

B.OZ Academy

Rue du Grand Plan Palais des Sports des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31 20:30:00

fin : 2025-07-31 22:30:00

Date(s) :

2025-07-31

B.OZ Academy est la première académie de Musiques de Films à la montagne. Elle accueillera 80 musiciens, bons amateurs et jeunes professionnels, encadrés par des musiciens renommés.

.

Rue du Grand Plan Palais des Sports des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00 info@les2alpes.com

English :

B.OZ Academy is the first film music academy in the mountains. It will welcome 80 musicians, both amateurs and young professionals, under the guidance of renowned musicians.

German :

Die B.OZ Academy ist die erste Filmmusikakademie in den Bergen. Sie wird 80 Musiker aufnehmen, gute Amateure und junge Profis, die von renommierten Musikern betreut werden.

Italiano :

B.OZ Academy è la prima accademia di musica da film in montagna. Accoglierà 80 musicisti, sia dilettanti che giovani professionisti, sotto la guida di musicisti di fama.

Espanol :

B.OZ Academy es la primera academia de música de cine de las montañas. Acogerá a 80 músicos, tanto aficionados como jóvenes profesionales, bajo la dirección de músicos de renombre.

L’événement B.OZ Academy Les Deux Alpes a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme des 2 Alpes