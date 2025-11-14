B.R.E.T.O.N.S + 1ere partie Salle de La Cité Rennes Samedi 24 janvier 2026, 19h30 Ille-et-Vilaine

11€/18€/22€

B.R.E.T.O.N.S en concert le samedi 24 janvier 2026 à La Cité. Lien billetterie: https://www.billetweb.fr/b-r-e-t-o-n-s-la-cite

VIVANT, FEDERATEUR ET INTER-GENERATIONNEL

Deux heures de show et pas moins de 15 artistes évoluant sur scène comme une tornade, sur des airs connus de tous, prêts à envoûter les salles de France et d’Europe

B.R.E.T.O.N.S c’est avant tout une envie, une idée, celle de réunir sur scène les acteurs de la musique celtique actuelle et des invités exceptionnels à chaque concert.

Véritable collectif, B.R.E.T.O.N.S propose sur scène un show composé de traditionnels bretons, irlandais ou encore écossais et des reprises du répertoire celtique que l’on sait mondialement connu. Mélangez le tout et ajoutez-y une bonne dose de rock : EV, Soldat Louis, Flogging Molly, Armens, Alan Stivell, Dropkick Murphy’s, Tri Yann ou encore AC/DC ou The Pogues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T23:45:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine