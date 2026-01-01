B.YOGA À LA BOUGIE Montpellier

B.YOGA À LA BOUGIE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 18 EUR

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

Offrez-vous une parenthèse de détente dans une atmosphère douce et apaisante.

Séance en petit comité (8 personnes max), éclairée à la lueur des bougies, pour une expérience sensorielle unique.

Yoga à la bougie avec Léa

Sur réservation

de 19h à 20h .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a relaxing interlude in a soft, soothing atmosphere.

Small group sessions (8 people max.), lit by candlelight, for a unique sensory experience.

