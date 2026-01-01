B.YOGA À LA BOUGIE Montpellier
B.YOGA À LA BOUGIE Montpellier jeudi 8 janvier 2026.
B.YOGA À LA BOUGIE
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
2026-01-08
Offrez-vous une parenthèse de détente dans une atmosphère douce et apaisante.
Séance en petit comité (8 personnes max), éclairée à la lueur des bougies, pour une expérience sensorielle unique.
Yoga à la bougie avec Léa
Sur réservation
de 19h à 20h .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Treat yourself to a relaxing interlude in a soft, soothing atmosphere.
Small group sessions (8 people max.), lit by candlelight, for a unique sensory experience.
