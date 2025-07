B2 Seine en concert Ecuries du Quartier Lorge Caen

B2 Seine en concert Ecuries du Quartier Lorge Caen samedi 13 septembre 2025.

B2 Seine en concert

Ecuries du Quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

C’est en septembre 2023 que Richard Lovene et Caroline Glory se rencontrent et trouvent immédiatement une connexion musicale ! La naissance de B2 Seine représente une belle aventure créative. Leur capacité à fusionner le classique et la culture pop donne lieu à des compositions françaises uniques et émouvantes dans le style Pop Baroque. Les textes sont écrits par des auteurs confirmés. La mélodie, omniprésente dans leur musique va droit au cœur des auditeurs. Sur scène, Richard alterne entre la guitare et le piano, tandis que Caroline sublime le tout avec son violoncelle, créant une expérience visuelle et sonore captivante !

durée • 1h10 concert assis

Richard Lovene • guitare, piano & chant

Caroline Glory • violoncelle & chant

C'est en septembre 2023 que Richard Lovene et Caroline Glory se rencontrent et trouvent immédiatement une connexion musicale ! La naissance de B2 Seine représente une belle aventure créative. Leur capacité à fusionner le classique et la culture pop donne lieu à des compositions françaises uniques et émouvantes dans le style Pop Baroque. Les textes sont écrits par des auteurs confirmés. La mélodie, omniprésente dans leur musique va droit au cœur des auditeurs. Sur scène, Richard alterne entre la guitare et le piano, tandis que Caroline sublime le tout avec son violoncelle, créant une expérience visuelle et sonore captivante !

durée • 1h10 concert assis

Richard Lovene • guitare, piano & chant

Caroline Glory • violoncelle & chant

durée • 1h10 concert assis

Richard Lovene • guitare, piano & chant

Caroline Glory • violoncelle & chant .

Ecuries du Quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie

English : B2 Seine en concert

In September 2023, Richard Lovene and Caroline Glory met and immediately found a musical connection! The birth of B2 Seine represents a wonderful creative adventure. Their ability to fuse classical and pop culture results in unique and moving French compositions in the Pop Baroque style. The lyrics are written by established authors. Melody, omnipresent in their music, goes straight to the heart of listeners. On stage, Richard alternates between guitar and piano, while Caroline sublimates everything with her cello, creating a captivating visual and aural experience!

duration ? 1h10 seated concert

Richard Lovene ? guitar, piano & vocals

Caroline Glory ? cello & vocals

German : B2 Seine en concert

Im September 2023 trafen sich Richard Lovene und Caroline Glory und fanden sofort eine musikalische Verbindung! Die Geburt von B2 Seine stellt ein wunderbares kreatives Abenteuer dar. Ihre Fähigkeit, Klassik und Popkultur zu verschmelzen, führt zu einzigartigen und bewegenden französischen Kompositionen im Stil des Pop-Barock. Die Texte werden von etablierten Autoren geschrieben. Die Melodie, die in ihrer Musik allgegenwärtig ist, geht den Zuhörern direkt ins Herz. Auf der Bühne wechselt Richard zwischen Gitarre und Klavier, während Caroline das Ganze mit ihrem Cello veredelt und so ein fesselndes visuelles und akustisches Erlebnis schafft!

dauer ? 1h10 Konzert im Sitzen

Richard Lovene ? Gitarre, Klavier & Gesang

Caroline Glory ? Cello & Gesang

Italiano :

È nel settembre 2023 che Richard Lovene e Caroline Glory si sono incontrati e hanno subito trovato un legame musicale! La nascita di B2 Seine rappresenta una meravigliosa avventura creativa. La loro capacità di fondere musica classica e cultura pop dà vita a composizioni francesi uniche e commoventi in stile Pop Barocco. I testi sono scritti da autori affermati. La melodia, onnipresente nella loro musica, arriva dritta al cuore degli ascoltatori. Sul palco, Richard si alterna tra chitarra e pianoforte, mentre Caroline dà vita al tutto con il suo violoncello, creando un’accattivante esperienza visiva e sonora!

durata ? 1h10 concerto seduti

Richard Lovene ? chitarra, pianoforte e voce

Caroline Glory ? violoncello e voce

Espanol :

Fue en septiembre de 2023 cuando Richard Lovene y Caroline Glory se conocieron y ¡encontraron inmediatamente una conexión musical! El nacimiento de B2 Seine representa una maravillosa aventura creativa. Su capacidad para fusionar la música clásica y la cultura pop da lugar a composiciones francesas únicas y conmovedoras de estilo barroco pop. Las letras están escritas por autores consagrados. La melodía, omnipresente en su música, va directa al corazón de los oyentes. En el escenario, Richard alterna la guitarra y el piano, mientras que Caroline da vida al conjunto con su violonchelo, ¡creando una experiencia visual y auditiva cautivadora!

duración ? 1h10 concierto sentado

Richard Lovene ? guitarra, piano y voz

Caroline Glory ? violonchelo y voz

