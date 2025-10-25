B2P Handball Celles sur Belle Bergerac
B2P Handball Celles sur Belle Bergerac samedi 25 octobre 2025.
B2P Handball Celles sur Belle
Gymnase Louis Aragon Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Le B2P Handball retrouve la Nationale 1F cette année, dans la poule 1 !
Rendez-vous au Gymnase Louis Aragon, à partir de 19h30, pour soutenir les filles du B2P ! .
Gymnase Louis Aragon Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : B2P Handball Celles sur Belle
German : B2P Handball Celles sur Belle
Italiano :
Espanol : B2P Handball Celles sur Belle
L’événement B2P Handball Celles sur Belle Bergerac a été mis à jour le 2025-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides