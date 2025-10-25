B2P Handball Celles sur Belle Bergerac

Gymnase Louis Aragon Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-25

Le B2P Handball retrouve la Nationale 1F cette année, dans la poule 1 !

Rendez-vous au Gymnase Louis Aragon, à partir de 19h30, pour soutenir les filles du B2P ! .

