B2P Handball Celles sur Belle Bergerac

B2P Handball Celles sur Belle

B2P Handball Celles sur Belle Bergerac samedi 25 octobre 2025.

B2P Handball Celles sur Belle

Gymnase Louis Aragon Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Le B2P Handball retrouve la Nationale 1F cette année, dans la poule 1 !

Rendez-vous au Gymnase Louis Aragon, à partir de 19h30, pour soutenir les filles du B2P !   .

Gymnase Louis Aragon Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

English : B2P Handball Celles sur Belle

German : B2P Handball Celles sur Belle

Italiano :

Espanol : B2P Handball Celles sur Belle

L’événement B2P Handball Celles sur Belle Bergerac a été mis à jour le 2025-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides