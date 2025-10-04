B2P Handball St Junien Bergerac

Gymnase Louis Aragon Bergerac Dordogne

Le B2P Handball retrouve la Nationale 1F cette année, dans la poule 1 !

Rendez-vous au Gymnase Louis Aragon, à partir de 20h45, pour soutenir les filles du B2P ! .

Gymnase Louis Aragon Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

