B360 Beauvais Breaking Battle Tillé

B360 Beauvais Breaking Battle Tillé samedi 18 octobre 2025.

B360 Beauvais Breaking Battle

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé Oise

Tarif : 10 – 10 – 10

10

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Préparez-vous à vivre un événement 100% hip hop qui s’annonce déjà comme une référence incontournable du breaking en France et à l’international.

Un battle 3 vs 3 explosif, réunissant des danseurs de référence et un jury international d’exception, accompagné par un animateur et des DJs de classe mondiale.

Un show inédit du légendaire Vagabond Crew, groupe le plus titré de l’histoire du breakdance, qui sera le parrain officiel de cette première édition.

Deux originalités feront de ce rendez-vous un spectacle sans précédent

Un format immersif et captivant, pensé comme un véritable show de 2h, alliant intensité, performance artistique et poésie.

Le Cypher King pour rester fidèle à l’ADN du breaking, la compétition se conclura par un grand cypher ouvert à tous les danseurs, dans une ambiance block party. Le meilleur sera couronné King du Cypher et remportera un gros prize money.

Rejoignez-nous ! 10 .

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement B360 Beauvais Breaking Battle Tillé a été mis à jour le 2025-09-08 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis