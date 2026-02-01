Ba Gascon

Salle des Fêtes LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

18h30 à 20h Initiation aux danses.

Repas sur inscription

PARPALHON anime le bal à 21h.

Venez masquer si vous le voulez.

Entrée prix libre.

Salle des Fêtes LALANNE-TRIE Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 55 27 56 fseastaracbigorre@orange.fr

6:30 pm to 8 pm Dance initiation.

Meal on registration

PARPALHON hosts the ball at 9pm.

Come masked if you like.

Admission free.

L’événement Ba Gascon Lalanne-Trie a été mis à jour le 2026-02-13 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65