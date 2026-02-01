Ba Gascon Salle des Fêtes Lalanne-Trie

Ba Gascon Salle des Fêtes Lalanne-Trie vendredi 20 février 2026.

Ba Gascon

Salle des Fêtes LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 21:00:00
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

18h30 à 20h Initiation aux danses.
Repas sur inscription
PARPALHON anime le bal à 21h.
Venez masquer si vous le voulez.
Entrée prix libre.
Salle des Fêtes LALANNE-TRIE Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 55 27 56  fseastaracbigorre@orange.fr

English :

6:30 pm to 8 pm Dance initiation.
Meal on registration
PARPALHON hosts the ball at 9pm.
Come masked if you like.
Admission free.

