Baasta! • Kabbel • Graamh au Supersonic SUPERSONIC Paris

BAASTA! (22h00)

(Post postpunk – Madcalais – Lens, FR)

BAASTA! inclassable dans le paysage sonore Français et Francophone depuis leur début en 2017 « Des Sleaford Mods à la sauce Bashung…» comme l’écrivait Libération, revient ici avec un album dont les couleurs fluos incarnent parfaitement le renouveau et l’ambition de ce 3ème opus : « Une radicalité qui tape à l’œil ».

Ceux qui auraient raté le premier « MadTour23 » instaurant BAASTA! comme un incontournable groupe de scène, trouveront dans ce nouveau tryptique : 1 Micro / 1 Ghetto- Blaster / 1 Basse de quoi se rattraper. Des Live qui s’annoncent d’or est déjà à l’image de ce nouvel album : « dansant, urgent, radical, coloré et salvateur ».

Les 3 influences : Sleaford Mods, Beastie Boys, Soft Play

KABBEL (21h00)

(Queer sadcore – Göteborg, SWE)

La noirceur de la musique extrême, dans son expression industrielle mais aussi aérienne, y croise le fer avec le plaisir de la pop moderne, sur fond d’ambiance cinématographique et théâtrale.

GRAAMH (20h00)

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Sleaford Mods, Soft Play & Gwendoline !

Le mardi 24 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

