Bab El West en concert au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec

Bab El West en concert au Café Breton !

Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

On ramène un peu de soleil au café breton avec Bab el West samedi 7 février à 21h !

Ils reviennent chaque année, on les adore, vous les adorez ! Ils ont sorti plusieurs albums acclamés et vous enchante à chaque fois par leur groove solaire et leur mélange audacieux de styles qui mélange le rock et le folk maghrébin.

Alors on vous attends nombreux les copains pour ce rendez-vous annuel.

Restauration de 19h à 21h

C’est une soirée sans réservation. .

Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

