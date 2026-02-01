Bab El West en concert au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec
Bab El West en concert au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec samedi 7 février 2026.
Bab El West en concert au Café Breton !
Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
On ramène un peu de soleil au café breton avec Bab el West samedi 7 février à 21h !
Ils reviennent chaque année, on les adore, vous les adorez ! Ils ont sorti plusieurs albums acclamés et vous enchante à chaque fois par leur groove solaire et leur mélange audacieux de styles qui mélange le rock et le folk maghrébin.
Alors on vous attends nombreux les copains pour ce rendez-vous annuel.
Restauration de 19h à 21h
C’est une soirée sans réservation. .
Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bab El West en concert au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec