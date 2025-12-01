BAB ET LES CHATS EN FAMILLE CEC Les Heures Claires Istres

BAB ET LES CHATS EN FAMILLE

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 11h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

En famille nous emmène dans un road-trip musical avec papa qui se rêve en rock star, maman qui chante le bonheur et les enfants qui toutes les cinq minutes demandent Quand est-ce qu’on arrive ?Enfants

Coup de cœur de la scène rock du festival Au Bonheur des mômes, le duo BAB et les chats revient sur scène avec un nouveau spectacle haut en couleurs. Ce concert interactif invite les enfants à chanter et danser avec les artistes. Au programme fraternité, respect des différences, conscience écologique. Un moment festif et joyeux à passer en famille. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

En famille takes us on a musical road-trip with Dad dreaming of being a rock star, Mom singing about happiness and the kids asking, When are we coming? every five minutes

German :

En famille nimmt uns mit auf einen musikalischen Roadtrip mit Papa, der sich als Rockstar träumt, Mama, die vom Glück singt, und den Kindern, die alle fünf Minuten fragen: Wann sind wir da?

Italiano :

En famille ci porta in un road-trip musicale con papà che sogna di essere una rockstar, mamma che canta la felicità e i bambini che chiedono ogni cinque minuti: Quando arriviamo?

Espanol :

En famille nos lleva en un viaje musical por carretera en el que papá sueña con ser una estrella de rock, mamá canta sobre la felicidad y los niños preguntan cada cinco minutos: ¿Cuándo llegamos?

