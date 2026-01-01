Bab & Kasbah · Isam Ellias Live Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Bab & Kasbah · Isam Ellias Live

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 22:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Membre du collectif Musique de fête, DJ, Bab brille également dans la production musicale à travers son projet solo. Il a déjà signé sur des labels tels que Nowadays Records, Hard Fist, Crowdspacer et Macadam Mambo.

Membre du collectif Musique de fête, DJ, Bab brille également dans la production musicale à travers son projet solo. Il a déjà signé sur des labels tels que Nowadays Records, Hard Fist, Crowdspacer et Macadam Mambo. Une musique inspirée par des sonorités mélodiques d’Algérie, qui, associée aux synthétiseurs et aux boîtes à rythmes, offre une vision contemporaine de cet héritage. Un patchwork oscillant entre musique de club et musique traditionnelle.



Il a déjà eu la chance de jouer au Rex Club à Paris, à Elsewhere à Nyc, au Bar Americas au Mexique, et bien d’autres entre Berlin et Londres, mais aussi dans des festivals tels que Nuits Sonores, We Love Green, Le Bon Air, La fête de l’Humanité… .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A member of the Musique de fête collective, DJ Bab also shines in music production through his solo project. He has already signed to labels such as Nowadays Records, Hard Fist, Crowdspacer and Macadam Mambo.

L’événement Bab & Kasbah · Isam Ellias Live Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille