Baba-Yaga et autres contes de Russie Médathèque de Treffendel Treffendel

Treffendel

Baba-Yaga et autres contes de Russie

Médathèque de Treffendel 12 Rue de Brocéliande Treffendel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:30:00

fin : 2026-12-09 11:30:00

Date(s) :

2026-12-09

Laissez-vous transporter en Russie par les contes de Linda Lopez. Là-bas, Baba-Yaga, un os de poulet coincé entre les dents, sort de son isba montée sur des pattes de poulet. Dehors, la nuit commence à tomber et la petite Olenka s’approche à petits pas.

Souvent empreints d’une grande sagesse, les contes traitent du respect, du monde du rêve et du monde fantastique. Comme si rêve et réalité ne faisaient qu’un, ils invitent à découvrir une culture bien différente de la nôtre !

Durée du spectacle 45min, de 5 à 10 ans .

Médathèque de Treffendel 12 Rue de Brocéliande Treffendel 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Baba-Yaga et autres contes de Russie Treffendel a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brocéliande