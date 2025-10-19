Baba Yaga la sorcière, conte en théâtre d’ombres Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes

Baba Yaga la sorcière, conte en théâtre d’ombres Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes 19 octobre – 2 novembre

Plongez au cœur du folklore slave et découvrez comment la Baba Yaga est devenue la Baba Yaga dans ce conte original en théâtre d’ombres !

”Viens-tu ici pour accomplir une tâche, ou pour fuir une tâche ?”

C’est ce que demande la sorcière Baba Yaga à la petite Anushka, qui s’est perdue dans la forêt en cherchant son petit oiseau.

En échange de sa bonne conduite, Baba Yaga promet de répondre à trois de ses questions : Pourquoi sa maison a-t-elle des pattes de poulet ? Pourquoi vit-elle toute seule dans la forêt ? Où se trouve son petit oiseau ?

Baba Yaga est sans aucun doute la figure la plus connue du folklore slave, bien qu’elle ne soit qu’un personnage secondaire aidant ou mettant des bâtons dans les roues au protagoniste principal. Mais jamais l’héroïne de sa propre histoire.

Eh bien cette injustice change aujourd’hui, dans ce conte !

TEASER : [https://www.youtube.com/watch?v=4Gdf1sGc8RM](https://www.youtube.com/watch?v=4Gdf1sGc8RM)

Ce spectacle fait partie de notre répertoire des contes du monde en théâtre d’ombres. Une invitation à explorer la richesse des récits traditionnels et des légendes qui ont traversé les âges.

À travers des silhouettes délicatement découpées et projetées sur grand écran, chaque conte prend vie, transportant petits et grands dans des voyages imaginaires au cœur de cultures variées.

Alors venez découvrir l’histoire de la Baba Yaga, et restez à la fin pour poser vos questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de ses marionnettes !

Spectacle jeune public | 30 min | à partir de 5 ans

Les 19, 26 octobre et 2 novembre à 15h et les 23 et 29 octobre à 11h et 15h.

Réservation : [https://www.billetreduc.com/spectacle/baba-yaga-384227](https://www.billetreduc.com/spectacle/baba-yaga-384227)

Théâtre Monde du Rêve

34 rue de Lagny, 77400 Saint-Thibault des vignes

Renseignements : 06 70 56 73 31

E.mail : [jp@mondedureve.com](mailto:jp@mondedureve.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-02T15:30:00.000+01:00

https://www.billetreduc.com/spectacle/baba-yaga-384227

Théâtre Monde du Rêve 34 rue de Lagny 77400 Saint-Thibault des vignes Saint-Thibault-des-Vignes 77400 Seine-et-Marne