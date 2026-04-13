Baba Yaga la sorcière, Théâtre Darius Milhaud, Paris

Baba Yaga la sorcière 29 avril – 1 mai Théâtre Darius Milhaud Paris

Adulte : 10€

Enfant : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T14:30:00+02:00 – 2026-05-01T15:00:00+02:00

Plongez au cœur du folklore slave et découvrez comment la Baba Yaga est devenue la Baba Yaga dans ce conte original en théâtre d’ombres !

”Viens-tu ici pour accomplir une tâche, ou pour fuir une tâche ?”

C’est ce que demande la sorcière Baba Yaga à la petite Anoushka, qui s’est perdue dans la forêt en cherchant son petit oiseau.

En échange de sa bonne conduite, Baba Yaga promet de répondre à trois de ses questions : Pourquoi sa maison a-t-elle des pattes de poulet ? Pourquoi vit-elle toute seule dans la forêt ? Où se trouve son petit oiseau ?

Baba Yaga est sans aucun doute la figure la plus connue du folklore slave, bien qu’elle ne soit qu’un personnage secondaire aidant ou mettant des bâtons dans les roues au protagoniste principal. Mais jamais l’héroïne de sa propre histoire.

Eh bien cette injustice change aujourd’hui, dans ce conte !

TEASER : https://www.youtube.com/watch?v=4Gdf1sGc8RM

Ce spectacle fait partie de notre répertoire des contes du monde en théâtre d’ombres. Une invitation à explorer la richesse des récits traditionnels et des légendes qui ont traversé les âges.

À travers des silhouettes délicatement découpées et projetées sur grand écran, chaque conte prend vie, transportant petits et grands dans des voyages imaginaires au cœur de cultures variées.

Alors venez découvrir l’histoire de la Baba Yaga, et restez à la fin pour poser vos questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de ses marionnettes !

Spectacle jeune public | 45 min | à partir de 5 ans

Les 29, 30 avril et 1er mai 2026 à 14h30.

Réservation : https://www.theatredariusmilhaud.fr/spectacles-enfants/baba-yaga-la-sorciere/

Théâtre Darius Milhaud

80 allée Darius Milhaud, 75019, Paris.

Renseignements et réservations : 01 42 01 92 26

E.mail : theatre@tdmparis.fr

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Découvrez comment Baba Yaga est devenue Baba Yaga ! baba yaga sorcière

Compagnie Karrak