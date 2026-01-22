BABA YAGA Langogne

BABA YAGA

Offert par le secours populaire dans le cadre de la semaines des droits des femmes.

Un spectacle conte autour de la jeune Vassilissa qui part en quête du feu intérieur chez la mystérieuse sorcière BabaYaga. Une recherche intérieure féminine de la force vitale.

Les spectacles contes et ateliers sont offerts par le secours populaire dans le cadre de la semaine des droits des femmes, ils sont ouverts à toutes et tous pour favoriser la rencontre et les échanges.

L’espace Kalipolys organise les réservations espacekalipolys@gmail.com .

Prochainement, le programme complet de la semaine des droits des femmes sur leur facebook des ateliers, rencontres, projections !

Pour que vive la flamme et l’égalité ! .

13 Avenue du Docteur Conturie Langogne 48300 Lozère Occitanie espacekalipolys@gmail.com

