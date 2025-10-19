BABALOWEEN Place du Marché aux Cochons Toulouse
BABALOWEEN Place du Marché aux Cochons Toulouse dimanche 19 octobre 2025.
BABALOWEEN
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-26 10:30:00
Date(s) :
2025-10-19 2025-10-26
La compagnie CREA présente un spectacle de Théâtre d’ombres plein de légèreté où fantôme, monstre, araignée sont là pour nous amuser.
Babaloween, la méchante sorcière, en a assez de ce monde heureux. Elle n’arrive plus à vendre ces potions. Elle va essayer par tous les moyens d‘effrayer Pierre un petit garçon plein de ressources. Mais va t’elle y arriver ?
Spectacle jeune public
Théâtre d’ombres dés 3 ans .
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 13 72 81 crea.spectacle@hotmail.fr
English :
Compagnie CREA presents a light-hearted shadow theater show featuring ghosts, monsters and spiders.
German :
Die CREA Company präsentiert ein Schattentheaterstück voller Leichtigkeit, in dem Geister, Monster und Spinnen für Unterhaltung sorgen.
Italiano :
La compagnia CREA presenta uno scanzonato spettacolo di teatro d’ombre con fantasmi, mostri e ragni.
Espanol :
La compañía CREA presenta un espectáculo desenfadado de teatro de sombras con fantasmas, monstruos y arañas.
