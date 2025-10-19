BABALOWEEN Place du Marché aux Cochons Toulouse

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-26 10:30:00

2025-10-19 2025-10-26

La compagnie CREA présente un spectacle de Théâtre d’ombres plein de légèreté où fantôme, monstre, araignée sont là pour nous amuser.

Babaloween, la méchante sorcière, en a assez de ce monde heureux. Elle n’arrive plus à vendre ces potions. Elle va essayer par tous les moyens d‘effrayer Pierre un petit garçon plein de ressources. Mais va t’elle y arriver ?

Spectacle jeune public

Théâtre d’ombres dés 3 ans .

English :

Compagnie CREA presents a light-hearted shadow theater show featuring ghosts, monsters and spiders.

German :

Die CREA Company präsentiert ein Schattentheaterstück voller Leichtigkeit, in dem Geister, Monster und Spinnen für Unterhaltung sorgen.

Italiano :

La compagnia CREA presenta uno scanzonato spettacolo di teatro d’ombre con fantasmi, mostri e ragni.

Espanol :

La compañía CREA presenta un espectáculo desenfadado de teatro de sombras con fantasmas, monstruos y arañas.

