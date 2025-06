BABAR – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis 5 octobre 2025

BABAR – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis Dimanche 5 octobre, 11h00 Billetterie: Tarif plein 20.49€ – Tarif Réduit 15.44€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Concert famille

Arthur ANCELLE, piano & Jean-Philippe ANCELLE, récitant

Concert famille

Babar s’invite au festival ! Les aventures de cet éléphant imaginées par Cécile et Jean de Brunhoff ont été mises en musique par Poulenc en 1940. Le récitant Jean-Philippe Ancelle et le pianiste Arthur Ancelle, père et fils, affichent leur complicité en nous plongeant dans l’histoire qui a révolutionné la littérature enfantine.

Programme Francis Poulenc (1899-1963) : L’Histoire de Babar, le petit éléphant (1940 – 1945), sur un texte de Jean de Brunhoff (1899 – 1937)

Début : 2025-10-05T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T12:00:00.000+02:00

Le Théâtre de Rungis 1, place du Général-de-Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne