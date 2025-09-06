Babbling Brooke, la fille qui voulait boire de la rosée Lieu-dit Loir en Vallée
Babbling Brooke, la fille qui voulait boire de la rosée Lieu-dit Loir en Vallée samedi 6 septembre 2025.
Babbling Brooke, la fille qui voulait boire de la rosée
Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Sarthe
Début : 2025-09-06 16:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
2025-09-06 2025-09-07
Brooke se métamorphose, mais en quoi ? Avec sa nouvelle création, Shelly De Vito invite Pauline Bigot, Cécile Loyer et Jérôme Andrieu à glisser dans des rôles inédits, portés par des vagues aux reflets troubles. Avec Martin Moulin, collaboration sonore, et James Porter, scénographie
Babbling Brooke la fille qui voulait boire de la rosée
Brooke se métamorphose, mais en quoi ?
Avec sa nouvelle création, Shelly De Vito invite Pauline Bigot, Cécile Loyer et Jérôme Andrieu à glisser dans des rôles inédits, portés par des vagues aux reflets troubles.
Le samedi 6 septembre à La Fonderie, Le Mans
une date en trois temps
11h, la journée s’ouvre avec une exploration du travail sonore de Babbling Brooke dans le cadre de La Fièvre du samedi matin de l’Ensemble Offrandes.
19h, présentation d’Invert, l’instrument créé par James Porter pour Poème symphonique pour 100 métronomes de György Ligeti.
20h, Babbling Brooke, spectacle d’une heure suivi d’une rencontre informelle.
Billets et informations reservation@lafonderie.fr / 02 43 24 93 60
Le dimanche 7 septembre à 16h aux Moulins de Paillard
Babbling Brooke revient à sa source, sur les bords du Loir, pour une ultime représentation dans le Théâtre de la Feuille Infinie.
Billets et informations contact@moulinspaillard.com / 06 80 23 25 64
Brooke, une production des Moulins de Paillard, a reçu le soutien du ministère de la Culture Direction régionale des affaires culturelles, du Département de la Sarthe, de la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé et la commune nouvelle Loir-en-Vallée. Elle a bénéficié d’une résidence à la Fonderie au Mans et l’accueil aimable du Centre Chorégraphique National de Nantes.
Une pièce chorégraphique écrite a mise en scène par Shelly De Vito
Pauline Bigot dans le rôle de Brooke
Jérôme Andrieu dans le rôle de Chap
Cécile Loyer dans le rôle du Marin/Doc
Martin Moulin, collaboration sonore
James Porter, scénographie .
Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 23 25 64 contact@moulinspaillard.com
English :
Brooke undergoes a metamorphosis, but into what? With her new creation, Shelly De Vito invites Pauline Bigot, Cécile Loyer and Jérôme Andrieu to slip into new roles, carried by waves of troubled reflections. With Martin Moulin, sound collaboration, and James Porter, set design
German :
Brooke verwandelt sich, aber in was? Mit ihrer neuen Kreation lädt Shelly De Vito Pauline Bigot, Cécile Loyer und Jérôme Andrieu ein, in neue Rollen zu schlüpfen, die von trübe schimmernden Wellen getragen werden. Mit Martin Moulin, klangliche Zusammenarbeit, und James Porter, Bühnenbild
Italiano :
Brooke subisce una metamorfosi, ma in cosa? Con la sua nuova creazione, Shelly De Vito invita Pauline Bigot, Cécile Loyer e Jérôme Andrieu a scivolare in nuovi ruoli, trasportati da onde di riflessioni tormentate. Con Martin Moulin, collaborazione al suono, e James Porter, scenografia
Espanol :
Brooke sufre una metamorfosis, pero ¿en qué? Con su nueva creación, Shelly De Vito invita a Pauline Bigot, Cécile Loyer y Jérôme Andrieu a deslizarse en nuevos papeles, llevados por olas de reflexiones atribuladas. Con Martin Moulin, colaboración sonora, y James Porter, escenografía
