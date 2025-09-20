Babcock & Wilcox, La Courneuve : un patrimoine industriel devenu temple du street-art Médiathèque Aimé Césaire La Courneuve

Babcock & Wilcox, La Courneuve : un patrimoine industriel devenu temple du street-art 20 et 21 septembre Médiathèque Aimé Césaire Seine-Saint-Denis

Accès libre et gratuit. Renseignements : https://www.mediatheques-plainecommune.fr/ et www.patrimoine.seinesaintdenis.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Implantée à La Courneuve depuis 1898, l’usine Babcock & Wilcox fut l’une des plus importantes de la banlieue nord de Paris. S’étendant sur près de 18 ha et employant jusqu’à 2 500 salariés, elle aura produit jusqu’à sa fermeture en 2012 l’essentiel des chaudières à vapeur équipant les centrales électriques du pays.

Découvrez dans cette exposition les multiples vies de cette usine. Une histoire conjuguée au passé, lorsque les métallos de cette banlieue rouge fabriquaient encore des chaudières aux dimensions de l’arc de triomphe. Une histoire conjuguée au présent avec l’ouverture du centre fiduciaire de la Banque de France et la transformation des dernières halles industrielles en cathédrale du street-art. Conjuguée au futur, enfin, avec l’inauguration prochaine de la « Fabrique des Cultures », nouveau quartier de ville qui fera vivre la mémoire du site en mêlant espaces de vie et aménagements culturels.

Exposition ouverte du 8 septembre au 5 octobre 2025

Cette exposition a été conçue par le Département de la Seine-Saint-Denis – Service du patrimoine culturel, en partenariat avec Les Cultiveuses

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis avec le réseau des Médiathèques de Plaine Commune.

Médiathèque Aimé Césaire 1 mail de l’Égalité 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Exposition

D.R. / Raymond Théophile