Bab’El Dañs au Banquet Populaire à Maurepas Promenade Odette du Puigaudeau Rennes

Le 16 juillet – 20h30 à 21h30 Promenade Odette du Puigaudau, Rennes → Invitation à danser de Bab’El Dañs à l’issue du Banquet Populaire de la Compagnie Mirelaridaine.

Bab’El Dañs débarque à Maurepas pour un temps fort festif, participatif et engagé autour de Danses En Héritage.S et du Banquet Populaire de la Compagnie Mirelaridaine !

Un bal joyeux et fédérateur, porté par Bab’El Dañs et les habitant·es ayant participé aux ateliers. Venez danser, regarder, écouter et fêter les héritages culturels des rennais.es !

En collaboration avec la Compagnie Mirelaridaine dans le cadre du Banquet Populaire

Un événement gratuit et ouvert à tous, imaginé pour faire rayonner les mémoires dansées du quartier.

Rejoignez-nous pour célébrer ensemble les cultures qui nous rassemblent !

Promenade Odette du Puigaudeau 74 Av. de Rochester, 35700 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine