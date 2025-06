Bab’El Dañs au Square Dullin Square Dullin Rennes 11 juillet 2025

Fête de l’été autour de Bab’el Dañs Live à danser issu des trésors culturels des habitant.es du quartier

Venez danser au rythme de **Bab’el Dañs**, un bal participatif festif et métissé ! Cette édition spéciale mettra en lumière la création chorégraphique des jeunes ayant participé à une résidence artistique menée par l’équipe de Dounia toute la semaine.

Au programme : présentation du travail des jeunes du quartier de Villejean, suivie d’une invitation à entrer dans la danse avec eux, guidé·es par les artistes du projet. Un moment chaleureux, intergénérationnel et ouvert à toutes et tous !

**Bab’el Dañs,** c’est un DJ set percutant, une batterie en live, une danseuse au flow contagieux : le square Dullin devient terrain de jeu, terrain de danse.Chaque geste, chaque rythme du répertoire Bab’el Dañs provient des trésors culturels partagés : leurs danses, leurs musiques ouvrent un espace de fête, de dialogue et de lien.

Une expérience collective où la ville se danse au pluriel, et rassemble.

**Avec** Dj Freshhh aux platines, Ronan Desprès à la batterie et Fatima Leghzal à la danse.

Un moment joyeux et inclusif, organisé avec le CPB Bréquigny, le Centre Social des Champs Manceaux et les acteurs associatifs locaux, dans le cadre des temps forts de l’Été à Rennes.

_Projet issu de Danses en Héritage.S avec le centre social des Champs Manceaux mené depuis 2023._

**Gratuit – Ouvert à toutes et tous – Ambiance conviviale garantie !**

Square Dullin, 35200 Rennes, France