BABEL – LE BON MARCHE Paris

BABEL Début : 2025-12-16 à 21:15. Tarif : – euros.

Après le succès des spectacles « Au Bonheur des Dames » et « Entre Chiens et Louves », Le Bon Marché Rive Gauche invite en 2025 le chorégraphe Mourad Merzouki pour une création inédite. À la nuit tombée, après la fermeture du magasin, plongez dans une interprétation onirique du mythe de la Tour de Babel mêlant danse et cirque.Dans une mise en scène vertigineuse, les dix protagonistes de cette fable, danseurs et circassiens, proposent une performance poétique de haut vol, autant terrestre qu’aérienne, et livrent un message fort… Celui d’une société où la danse permet de façonner une utopie moderne, dans laquelle les différences culturelles et les ambitions humaines deviennent une force puissante, énergique et bien plus belle.Mourad Merzouki : Chorégraphe et figure du mouvement hip-hop, Mourad Merzouki développe depuis les années 1990 un univers artistique, qui mêle danse, cirque, arts martiaux, arts plastiques, vidéo et musique.En 1996, il fonde sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig. S’en suivent de nombreux succès, notamment Pixel en 2014, Vertikal et Folia en 2018, Zéphyr en 2021, Phénix en 2022 et, plus récemment, Beauséjour en 2024. Aujourd’hui, le chorégraphe compte près de 40 pièces, qui ont été vues par plus de 2 millions de spectateurs à travers le monde.À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Mourad Merzouki imagine la chorégraphie de l’épreuve libre de natation artistique de l’équipe de France, ainsi qu’un spectacle réunissant 30 danseurs et acrobates pour célébrer les athlètes victorieux. Une performance époustouflante devant plus de 55 000 spectateurs au Parc des Champions, au Trocadéro.

LE BON MARCHE 24 RUE DE SEVRES 75007 Paris 75