Babel Minots Marseille

Festival incontournable de spectacles musicaux pour le jeune public, Babel Minots propose une riche programmation autour des musiques du monde.

12ème éditionEnfants

Pour sa 12e édition, Babel Minots vous donne rendez-vous du 9 au 18 mars 2026.



Il est grand temps de rallumer les étoiles



Pour sa douzième édition, Babel Minots scande ce vers avec émotion et l’espoir d’un futur solidaire, empreint d’humanité.

Le contexte actuel rend parfois notre jeunesse anxieuse et inquiète, dans un monde où il est de plus en plus difficile de trouver sa place. Aujourd’hui, Babel Minots veut adresser un message de paix, d’apaisement et d’amour afin de rallumer les étoiles dans nos yeux et nos têtes, à travers une programmation de spectacles pour tous les âges, des actions de médiation et des moments de réflexion pour faire société, créer du commun.



L’équipe du Nomad’, à l’initiative du festival, aspire à transmettre à chaque enfant, dès le plus jeune âge, les clés de compréhension du monde qui nous entoure, de notre société complexe et en constante transformation. Babel Minots accompagne les petits marseillais et les petites marseillaises dans leur développement sensoriel, l’éveil de leurs émotions et de leur curiosité, et leur découverte du monde par la musique, l’art et les cultures.



Pour ses 12 ans et son entrée dans la préadolescence, Babel Minots vit aussi de grands changements et aspire à une plus grande indépendance, tout en continuant de répandre ses musiques porteuses de liberté et de fraternité. Ses musiques, ses messages et ses valeurs partagées voyagent durant tout le mois de mars jusqu’en région parisienne (Babel Mômes) et jusqu’aux Pays de la Loire (Ty Babel).



Nous vous donnons rendez-vous, du 9 au 18 mars, pour le festival culturel, familial et populaire incontournable, pour danser et penser sous le signe de la paix.



Ce soir, nous pouvons être unis .

Différents lieux culturels à Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

A not-to-be-missed festival of musical performances for young audiences, Babel Minots offers a rich program of world music.

12th edition

