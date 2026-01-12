Babi Badalov Make Riot not War Blois

Babi Badalov Make Riot not War

14 rue de la Paix Blois Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

2026-02-07

Exposition monographique de l’artiste Babi Badalov (commissariat Julie Crenn)

Plutôt la révolte que la guerre. Babi Badalov travaille les mots d’une manière radicale en déployant une poésie visuelle. À la Fondation du doute, il s’inscrit dans une généalogie qui allie Fluxus, Dada et les contre-cultures. Les peintures sur des tissus, les collages, les carnets participent de ces héritages revendiqués avec joie. Sa poétique faussement absurde manifeste une pensée géopolitique et transculturelle. Avec une économie de moyens, il pense le commun en liant la géographie, les langues, les récits personnels et collectifs. .

Solo exhibition by artist Babi Badalov (curator: Julie Crenn)

