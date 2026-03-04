Babilire à l’aventure ! par les Poux Symphoniques, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain

Babilire à l’aventure ! par les Poux Symphoniques Mercredi 1 avril, 10h30 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00

Les Poux Symphoniques (Cédric Goyat et Frédéric Praud) proposent une lecture musicale spécialement conçue pour le prix Babilire 2026 ! Grâce à des ambiances sonores et des musiques originales, le duo de musiciens plonge les tout-petits dans l’univers littéraire et graphique de chaque album.

Pour les 0-3 ans et leurs parents. Entrée libre

Bibliothèque Bellevue 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 52 »}]

Les Poux Symphoniques (Cédric Goyat et Frédéric Praud) proposent une lecture musicale spécialement conçue pour le prix Babilire 2026 !