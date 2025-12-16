Babilire : Histoires de… Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3

Spectacle dansé par Liane Masson et Annabelle Tison de la compagnie La TangenteS’inspirant de l’univers des quatre albums de la sélection Babilire, une danseuse et une comédienne imaginent un duo où danse et théâtre d’objets se mêlent pour une réinterprétation singulière et poétique de chaque histoire.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



