Babilire : Lectures des albums sélectionnés Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 11:15 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3

En partenariat avec le Muséum de NantesLecture des quatre albums jeunesse sélectionnés pour le Prix Babilire.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



