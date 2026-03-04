Babilire : Lectures des albums sélectionnés, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Babilire : Lectures des albums sélectionnés Samedi 14 mars, 10h30, 11h15 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T11:15:00+01:00 – 2026-03-14T11:45:00+01:00

En partenariat avec le Muséum de Nantes

Lecture des quatre albums jeunesse sélectionnés pour le Prix Babilire.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

