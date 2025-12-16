Babilire : Raconte-moi une histoire en musique Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 11:15 – 11:45

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3

Lecture musicale en partenariat avec le Conservatoire de NantesLes élèves de harpe du Conservatoire vous proposent un voyage musical à travers les 4 albums sélectionnés.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/