Babilire : Raconte-moi une histoire en musique Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 14 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:30 – 11:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 3
Lecture musicale en partenariat avec le Conservatoire de NantesLes élèves de harpe du Conservatoire vous proposent un voyage musical à travers les 4 albums sélectionnés.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/