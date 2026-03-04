Babilire : Raconte-moi une histoire en musique, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Babilire : Raconte-moi une histoire en musique Samedi 14 mars, 10h30, 11h15 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Lecture musicale en partenariat avec le Conservatoire de Nantes

Les élèves de harpe du Conservatoire vous proposent un voyage musical à travers les 4 albums sélectionnés.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

