Babillage des dròlles-Arengosse Parc des Sept Eaux Arengosse

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans
Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Arengosse, le 10 Octobre 2025 à partir de 10h.
Parc des Sept Eaux Médiathèque du Pays Morcenais Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 82 83
English : Babillage des dròlles-Arengosse
Open to children aged 0 to 3
This will take place at the Médiathèque du Pays Morcenais d’Arengosse, on October 10, 2025 from 10am.
German : Babillage des dròlles-Arengosse
Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren
Dies findet in der Mediathek des Pays Morcenais in Arengosse am 10. Oktober 2025 ab 10 Uhr statt.
Italiano :
Aperto ai bambini da 0 a 3 anni
Si terrà presso la Médiathèque du Pays Morcenais di Arengosse, il 10 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00.
Espanol : Babillage des dròlles-Arengosse
Abierto a niños de 0 a 3 años
Tendrá lugar en la Médiathèque du Pays Morcenais de Arengosse, el 10 de octubre de 2025 a partir de las 10.00 h.
