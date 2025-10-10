Babillage des dròlles-Arengosse Parc des Sept Eaux Arengosse

Babillage des dròlles-Arengosse Parc des Sept Eaux Arengosse vendredi 10 octobre 2025.

Babillage des dròlles-Arengosse

Parc des Sept Eaux Médiathèque du Pays Morcenais Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans

Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Arengosse, le 10 Octobre 2025 à partir de 10h.

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.

Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Arengosse, le 10 Octobre 2025 à partir de 10h. .

Parc des Sept Eaux Médiathèque du Pays Morcenais Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 82 83

English : Babillage des dròlles-Arengosse

Open to children aged 0 to 3

This will take place at the Médiathèque du Pays Morcenais d’Arengosse, on October 10, 2025 from 10am.

German : Babillage des dròlles-Arengosse

Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren

Dies findet in der Mediathek des Pays Morcenais in Arengosse am 10. Oktober 2025 ab 10 Uhr statt.

Italiano :

Aperto ai bambini da 0 a 3 anni

Si terrà presso la Médiathèque du Pays Morcenais di Arengosse, il 10 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00.

Espanol : Babillage des dròlles-Arengosse

Abierto a niños de 0 a 3 años

Tendrá lugar en la Médiathèque du Pays Morcenais de Arengosse, el 10 de octubre de 2025 a partir de las 10.00 h.

L’événement Babillage des dròlles-Arengosse Arengosse a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Morcenx