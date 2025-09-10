Babillage des dròlles-Lesperon Rue de la Prison Lesperon

Rue de la Prison Médiathèque du Pays Morcenais Lesperon Landes

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.

Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais de Lesperon, le 10 Septembre 2025 à partir de 10h.

Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais de Lesperon, le 10 Septembre 2025 à partir de 10h.

Rue de la Prison Médiathèque du Pays Morcenais Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69

English : Babillage des dròlles-Lesperon

Open to children aged 0 to 3.

It will take place at the Médiathèque du Pays Morcenais in Lesperon, on September 10, 2025, starting at 10am.

German : Babillage des dròlles-Lesperon

Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren.

Die Veranstaltung findet am 10. September 2025 ab 10 Uhr in der Mediathek des Pays Morcenais in Lesperon statt.

Italiano :

Aperto ai bambini da 0 a 3 anni.

Si svolgerà presso la Médiathèque du Pays Morcenais a Lesperon, il 10 settembre 2025 a partire dalle 10.00.

Espanol : Babillage des dròlles-Lesperon

Abierto a niños de 0 a 3 años.

Tendrá lugar en la Médiathèque du Pays Morcenais de Lesperon, el 10 de septiembre de 2025 a partir de las 10h.

L’événement Babillage des dròlles-Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Morcenx