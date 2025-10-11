Babillage des dròlles-Morcenx Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle

Babillage des dròlles-Morcenx Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle samedi 11 octobre 2025.

Babillage des dròlles-Morcenx

Médiathèque du Pays Morcenais 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

La Médiathèque du Pays Morcenais de Morcenx vous accueille le 11 Octobre 2025 à partir de 10h.

La Médiathèque du Pays Morcenais de Morcenx vous accueille le 11 Octobre 2025 à partir de 10h. .

English : Babillage des dròlles-Morcenx

Open to children aged 0 to 3.

The Médiathèque du Pays Morcenais in Morcenx welcomes you on October 11, 2025 from 10am.

German : Babillage des dròlles-Morcenx

Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren.

Die Mediathek des Pays Morcenais in Morcenx empfängt Sie am 11. Oktober 2025 ab 10 Uhr.

Italiano :

Aperto ai bambini da 0 a 3 anni.

La Médiathèque du Pays Morcenais di Morcenx vi dà il benvenuto l’11 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00.

Espanol : Babillage des dròlles-Morcenx

Abierto a niños de 0 a 3 años.

La Médiathèque du Pays Morcenais de Morcenx le da la bienvenida el 11 de octubre de 2025 a partir de las 10h.

