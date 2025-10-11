Babillage des dròlles-Morcenx Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle
Babillage des dròlles-Morcenx Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle samedi 11 octobre 2025.
Babillage des dròlles-Morcenx
Médiathèque du Pays Morcenais 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.
La Médiathèque du Pays Morcenais de Morcenx vous accueille le 11 Octobre 2025 à partir de 10h.
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.
La Médiathèque du Pays Morcenais de Morcenx vous accueille le 11 Octobre 2025 à partir de 10h. .
Médiathèque du Pays Morcenais 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
English : Babillage des dròlles-Morcenx
Open to children aged 0 to 3.
The Médiathèque du Pays Morcenais in Morcenx welcomes you on October 11, 2025 from 10am.
German : Babillage des dròlles-Morcenx
Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren.
Die Mediathek des Pays Morcenais in Morcenx empfängt Sie am 11. Oktober 2025 ab 10 Uhr.
Italiano :
Aperto ai bambini da 0 a 3 anni.
La Médiathèque du Pays Morcenais di Morcenx vi dà il benvenuto l’11 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00.
Espanol : Babillage des dròlles-Morcenx
Abierto a niños de 0 a 3 años.
La Médiathèque du Pays Morcenais de Morcenx le da la bienvenida el 11 de octubre de 2025 a partir de las 10h.
L’événement Babillage des dròlles-Morcenx Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Morcenx